На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и гроз

На Кубани объявлено штормовое предупреждение на период с 18 по 19 июля в связи с прогнозом об обильных ливнях в сочетании с грозами и градом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ветер в отдельных районах региона может усилиться до 23 метров в секунду. На реках ожидается повышение уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. В зоне риска — Геленджик и пригород, Туапсинский район.

На участке от Анапы до Магри существует вероятность формирования смерчей.

Анастасия Донскова

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