В Приморском районе Петербурга реконструируют Ситцевую улицу

В Приморском районе Санкт-Петербурга реконструируют Ситцевую улицу. Работы пройдут на участке от Стародеревенской до Планерной улицы. Такое решение было принято по итогам рабочего совещания в Смольном.

Длина участка улицы, который планируется привести в надлежащее состояние — более 500 метров. Здесь будут организованы две полосы движения, тротуары и велодорожки. Также предусмотрено устройство дополнительной полосы для парковки.

Начало строительства в соответствии с Адресной инвестиционной программой запланировано на конец 2023 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте