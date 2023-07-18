Ярославская область планирует вернуть воду жителям Акимовского района

Ярославская область займется ревизией, прочисткой и восстановлением скважин в Акимовском районе, над которым она взяла шефство. Об этом сообщили в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По данным правительства, почти каждую скважину района нужно чистить и углублять. Также необходимо заменить башни, насосное оборудование и сами трубы, по которым вода пойдет в населенные пункты.

«Работа идет оперативно. Задействовано несколько аварийно-восстановительных бригад и скоро люди снова будут с водой»,— сообщили в правительстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославский регион взял шефство над Акимовским районом Запорожской области. Региональное правительство объявило о заключении двух соглашений с Запорожской областью. Официальным представителем региона в районе был назначен бывший глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин.

Алла Чижова