Пятеро мирных жителей пострадали при обстреле поселка Шамино Белгородской области

В результате обстрела поселка Шамино Шебекинского горокруга Белгородской области пострадали пятеро мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2.

У одного пациента осколочное ранение грудной клетки. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще у четверых белгородцев ранения легкой степени тяжести.

За последние сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 90 различных снарядов.

Что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину 18 июля — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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