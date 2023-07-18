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В Краснодаре ветхие здания за цветочными часами готовят к сносу

В Краснодаре началась подготовка к сносу ветхих строений на территории за цветочными часами у пересечения улиц Гаврилова и Красной. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«До конца недели должны приступить непосредственно к сносу заброшенных зданий. Их снесем, наведем порядок на территории и дадим ей вторую жизнь»,— говорится в сообщении.

Ранее глава города Евгений Наумов распорядился снести заброшенный рынок на указанной территории. В мэрии готовят проекты по благоустройству территории, в том числе — по созданию зеленого сквера.

Анастасия Донскова

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