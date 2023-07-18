В Свердловской области объявили предупреждение из-за ливней, гроз и града

МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области до 19 июля. По данным ведомства, в среду ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град, ветер до 17 м/с. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности во время непогоды.

В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки, поэтому следует быть внимательными при обращении с огнем. Также во время ветра не стоит находиться рядом с легкими постройками, мостами, деревьями, линиями электропередач.

Во время грозы рекомендуют закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не следует подходить близко к электропроводке. Во время града нужно найти укрытие, а также попытаться защитить голову от ударов градин.

Напомним, в Екатеринбурге накануне за один час ливня обрушился 21 мм осадков — более 20% от месячной нормы. Сильные дожди также прошли в Сысерти (Свердловская область), где обрушился 31 мм осадков.

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