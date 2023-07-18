СПБ Биржа может принять участие в создании криптобиржи в Белоруссии

СПБ Биржа рассматривает возможность участия в проекте криптовалютной биржи. Локацией для предполагаемого проекта выбрана Белоруссия. Об этом со ссылкой сразу на несколько источников на финансовом рынке 18 июля сообщает РБК.

Как уточняется, в первую очередь выбор локации связан с юридическими возможностями (в Белоруссии с 2017 года легализована криптовалюта). «Белоруссия интересна СПБ Бирже, так как там достаточно развита инфраструктура для проведения операций с криптовалютой»,— отметил, в частности, один из собеседников агентства.

При этом новая торговая площадка — «не проект СПБ Биржи»: компания не будет акционером криптобиржи. «Вероятно, участие СПБ Биржи может быть выражено в предоставлении своей экспертизы»,— отметил при этом другой источник РБК.

Официальный представитель СПБ Биржи от комментариев отказался.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам 2022 года объемы торгов иностранными ценными бумагами на СПб Бирже снизились в 3,2 раза, при этом площадка закончила финансовый год с прибылью.

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