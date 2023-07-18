В Ярославской области вырос ввод жилья в многоквартирных домах

В Ярославской области за шесть месяцев 2023 года введено 538 тыс. кв.м. жилья, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Примерно половина введенного жилья построена в многоквартирных домах (МКД) — 268 тыс. кв.м. 269 тыс. кв.м. приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

В 2022 году соотношение введенного жилья МКД и ИЖС в регионе было иным. За весь год 294 тыс. кв.м. было построено в многоквартирных домах и 501 тыс. кв.м. — в домах индивидуального жилищного строительства.

«Существенный рост продолжает показывать многоквартирное жилищное строительство»,— рассказал и.о. директора департамента строительства Ярославской области Александр Гаврилов.

Антон Голицын