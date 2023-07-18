Ремонт участка трассы «Краснодар — Ейск» завершился в Каневском районе

В Каневском районе завершили ремонт участка трассы по направлению «Краснодар — Ейск». Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина

«Автомобильная дорога регионального значения соединяет два крупных города и является альтернативой платной магистрали федерального значения М-4 "Дон"»,— говорится в сообщении.

Протяженность обновленного участка составила 5 км. Дорожники укрепили обочины, ликвидировали дефекты полотна трассы, нанесли разметку и выполнили другие мероприятия по обновлению автодороги.

В настоящее время идет определение поставщика услуг по ремонту участка данной автодороги в Тимашевском районе. Стоимость работ на отрезке 52 км — 57 км+628м составляет 435,3 млн руб.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram