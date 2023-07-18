Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске без воды остались жители пяти улиц из-за аварии на водоводе

В Новороссийске в результате аварии на водоводе прекращено водоснабжение домов и объектов, расположенных на пяти улицах города. Об этом сообщает пресс-служба МБУ АПК «Безопасный город — ЕДДС» Новороссийска.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ограничения коснулись 960 жителей улиц Вербовая, Героев Десантников, Молодежной, а также проспектов Дзержинского и Ленина.

«Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется»,— говорится в сообщении.

Утечка была обнаружена в районе дома 93 на проспекте Ленина 18 июля. Сообщается, что подача воды будет ограничена с 10:00 до устранения аварии.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...