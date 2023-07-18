Суд арестовал недвижимость Блиновской в Ярославле

Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате блогером Еленой Блиновской и ее мужем налогов наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, среди которых жилые и нежилые помещения в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Постановлением Пресненского суда Москвы в рамках уголовного дела в отношении Елены Блиновской наложены обеспечительные меры на 21 помещение, расположенные в Москве, Ярославской и Московский области, а также на два машино-места»,— рассказала пресс-секретарь суда. По данным ТАСС, арестованы элитные квартиры Блиновской в Ярославле.

«Ъ» сообщал, что суд арестовал более 100 млн руб., валюту и золотые монеты Елены Блиновской.

Елену Блиновскую, уроженку Ярославской области, задержали 27 апреля при попытке пересечь границу РФ. Суд отправил блогера под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов общей суммой 918 млн руб. Мужу Елены Блиновской было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег.

Алла Чижова