Нижегородца отправили на исправительные работы за фейки об армии России

Московский райсуд признал 57-летнего жителя Нижнего Новгорода виновным в публичном распространении ложной информации о вооруженных силах России. Мужчине назначили наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Об этом сообщили в СУ СК.

Обвинение доказало, что нижегородец в апреле 2022 года намеренно опубликовал в соцсетях пять фейков об армии, обвиняя российских военнослужащих в убийстве мирных жителей в ходе спецоперации на Украины. Записи он размещал с анонимных аккаунтов.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Еремина