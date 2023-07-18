За сутки украинские военные выпустили по Белгородской области более 90 различных снарядов

По Белгородской области за сутки ВСУ выпустили более 90 артиллерийских и минометных снарядов, а также гранат и взрывных устройств. Кроме того, в регионе был сбит беспилотник и зафиксирована стрельба из автоматического оружия, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атак никто не пострадал.

В Борисовском районе зафиксировано 30 прилетов. По окраине села Богун-Городок выпущено 24 снаряда из миномета, по окраине хутора Лозовая Рудка — шесть. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе зафиксировано 25 прилетов. По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по поселку Красное — шесть, по селу Середа — пять. В Середе также с БПЛА сброшено пять взрывных устройств. А над городом Шебекино сбит один беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе зафиксировано 14 прилетов. По окраине поселка Прилесье выпущено шесть артиллерийских снарядов, по окраине хутора Ново-Репяховка — четыре, по окраине села Илек-Пеньковка — три, между селами Колотиловка и Репяховка — один. Также на окраине Прилесья с квадрокоптера сброшено две гранаты. Кроме того, в результате автоматической стрельбы из огнестрельного оружия в районе села Демидовка произошло отключение электроэнергии в Репяховке, Надежевке, Графовке, Демидовке, Поповке и Прилесье. На утро 18 июля электроснабажение восстановлено в Репяховке, Графовке, Надежевке и Прилесье. Пострадавших нет.

В Грайворонском горокруге по селу Мокрая Орловка выпущено семь минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе зафиксировано шесть прилетов. По селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селам Щетиновка и Нехотеевка — по одному. В селе Наумовка с БПЛА сброшено три гранаты. Пострадавших и разрушений нет.

О других событиях на 510-й день боевых действий читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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