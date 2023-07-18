Липецкие власти не смогли найти подрядчика для поставки девяти автобусов за 156 млн рублей

Повторные торги на поставку в Липецк автобусов за 155,7 млн руб. не состоялись, следует из информации на портале госзакупок. Для участия в аукционе была подана одна заявка, но комиссия отклонила ее. Название компании не раскрывается.

Уточняется, что потенциальный подрядчик готов был исполнить условия контракта, не снижая начальную цену. Однако он не предоставил комиссии необходимые информацию и документы, поэтому не был выбран победителем. О каких именно данных идет речь, не уточняется.

Власти планируют закупить девять низкопольных автобусов вместимостью 103 человека с 25-30 посадочными местами. Машины должны быть белого цвета и работать на газовом топливе. Срок поставки в Липецк — до конца октября. Гарантийный срок — не менее 18 месяцев или не менее 150 тыс. км пробега, но и не менее срока гарантии производителя товара.

Подрядчика власти ищут с конца весны. Первый торги власти отменили еще до подведения их итогов. При этом документацию обжаловало московское ООО «Техником-экспресс», которое осенью 2022 года получило контракт на поставку 46 автобусов за 650 млн руб. Однако липецкое управление Федеральной антимонопольной службы посчитало жалобу необоснованной.

О развитии электротранспорта в Липецке читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Трамвай желаний».

Алина Морозова

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