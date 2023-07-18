За месяц в Краснодаре изъяли 30 автомобилей у «черных» мусорщиков

В Краснодаре за минувший месяц у «черных» мусорщиков изъяли 30 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

С начала года в краевом центре ликвидировали 160 несанкционированных свалок.

«При выявлении факта незаконной перевозки отходов полиция забирает машину на штрафстоянку до момента вынесения решения суда в отношении владельца»,— говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что в случае выявления факта нанесения вреда почвам сведения передаются в Росприроднадзор. Надзорный орган проводит расчет ущерба, причиненного окружающей среде, и предъявляет требования по компенсации в денежном эквиваленте.

Анастасия Донскова

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