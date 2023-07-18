В Горячем Ключе два человека пострадали в массовой автоаварии

В Горячем Ключе при столкновении семи автомобилей на автотрассе М-4 «Дон» (1399-й км) пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 17 июля в 23:45 водитель грузовика DAF с полуприцепом, превысив скорость, допустил столкновение автомобиля с попутным легковым Hyundai. По инерции иномарка зацепила еще четыре автомобиля. Большегруз продолжил движение и въехал в столкнувшимися с бензовозом автомобилями Toyota и «Лада».

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир отечественного авто.

Авария вызвала скопление автомобилей протяженностью около 10 км. По факту происшествия проводится проверка.

Анастасия Донскова

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