В Ярославской области подорожали бензин и услуги туризма

В Ярославской области за июнь значительно выросли цены на внутренний и зарубежный туризм, а также поднялась стоимость бензина. Соответствующие данные предоставил «Ярославльстат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно статистике, за прошедший месяц цены на моторное топливо выросли на 1,1%: газовое моторное топливо подорожало — на 2,3%, бензин А-92 — на 1,4%, А-95 — на 1,3%, дизельное топливо — на 0,6%.

Более существенно выросли цены на туризм. Отдых в странах Закавказья подорожал на 13%, на Черноморском побережье и в Крыму — на 12,2%, в Турции — на 9,9%. Кроме того, подорожали и услуги воздушного транспорта: стоимость билета на самолет выросла на 40,3%.

Также в июне в Ярославской области в группе продовольственных товаров на 8,2% выросли цены на сахар, на 6,5% — на куру охлажденную, однако подешевели яйца и растворимый кофе — на 4 и 6,6% соответственно. В плодоовощной продукции на 23,7% подорожали лимоны, на 23,3% — картофель, на 20,9% — морковь. Значительнее всего упали цены на помидоры (цена понизилась на 17,7%).

Алла Чижова