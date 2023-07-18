Глава СК поручил отчитаться о проверке из-за травмирования ребенка при нападении собаки в Мурино

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке по факту травмирования ребенка из-за нападения собаки в Ленобласти. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент случился в городе Мурино Ленинградской области. Девочку в коляске покусала собака. Мать ребенка, по словам СК, не отреагировала на происходящее. В ведомстве не уточнили, принадлежала ли собака семье пострадавших, имела ли других хозяев или была бездомной.

В настоящий момент следственное управление СКР по Ленобласти проводит процессуальную проверку. Глава СУ по Ленобласти обязан доложить господину Бастрыкину информацию о результате и ходе проверки.

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