Петербургский метрополитен ищет подрядчика для ремонта эскалаторов

СПб ГУП «Петербургский метрополитен» объявило конкурс на выполнение работ по ремонту эскалаторов на двух станциях — «Лиговский проспект» и «Площадь Александра Невского 2». Начальная (максимальная) цена контрактов — 47,8 млн и 57,3 млн рублей соответственно, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет оснастить эскалаторы системой рекуперации электроэнергии и модулем диагностики причин нарушения работы оборудования. Кроме этого, на объектах нужно будет установить новые кабины дежурного оператора.

Работы на каждой из станций займут по 2,5 месяца.

Предполагается, что ремонт станции «Лиговский проспект» пройдет с середины октября по конце декабря текущего года. На «Площади Александра Невского 2» работы запланированы с начала апреля до середины июня 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском метро на этой неделе эскалаторы ремонтируют также на станции метро «Звездная».

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