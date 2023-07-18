Курянина осудили за изготовление ножей для разделки домашних свиней и птицы

Тимский райсуд Курской области вынес обвинительный приговор 59-летнему местному жителю за «незаконное изготовление холодного оружия» (ч.4 ст.223 УК РФ, до двух лет колонии). Мужчине назначили год ограничения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, в 2022 году житель села Соколье изготовил три ножа для разделки домашних свиней и птицы и хранил их в своем доме и надворных постройках. В апреле их изъяли сотрудники полиции и отправили на экспертизу. Она показала, что «ножи изготовлены кустарным способом по типу охотничьих ножей общего назначения и относятся к категории холодного оружия».

В суде мужчина признал свою вину.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте