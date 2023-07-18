Тамбовские депутаты предложили освободить участников спецоперации от обучения для получения водительских прав

Тамбовская облдума внесла в Госдуму законодательную инициативу об освобождении участников специальной военной операции России на Украине от обучения для получения водительских прав. Проект изменений в ст. 26 федерального закона №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» зарегистрирован в парламенте.

Депутаты предлагают разрешить самостоятельную подготовку водителей на получение прав категорий «А» и «В» следующим участникам спецоперации:

лицам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ;

лицам, заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, а также лицам, «заключившими контракт (имевшими иные правоотношения) с организацией», содействующей выполнению этих задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

лицам, проходящим военную службу в армии;

лицам, находящимся на службе в войсках Росгвардии и в воинских формированиях и органах, указанных в п. 6 ст. 1 федерального закона №61-ФЗ «Об обороне» (спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Служба внешней разведки РФ, ФСБ, органы государственной охраны, органы военной прокуратуры, военные следственные органы, федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, а создаваемые на военное время специальные формирования).

Из пояснительной записки следует, что такие претенденты на водительские права могут сдавать экзамен на право управления транспортными средствами категорий «А» и «В» по результатам самоподготовки, «то есть без прохождения в установленном порядке соответствующего профессионального обучения».

Эта инициатива позволит участникам спецоперации «оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач» в ходе проведения СВО, считают тамбовские депутаты.

О других событиях после ввода войск России на Украину 18 июля читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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