В белгородских школах и детских садах введут ежедневные тренинги по гражданской обороне

Министр образования Белгородской области Андрей Милехин на совещании в облправительстве рассказал о планах по внедрению во всех учебных заведениях региона образовательных программ по гражданской обороне, защите населения и территорий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. По его словам, с нового учебного года в детсадах и школах будут проходить ежедневные тренинги.

Воспитанники дошкольных учреждений в возрасте от трех до пяти лет ежедневно в игровой форме будут отрабатывать маршруты эвакуации, а также обучаться безопасному поведению на улицах и правилам дорожного движения. Дети от пяти до семи лет получат методические материалы — «Блокнот безопасности дошкольника», который научит детей вести себя при обстрелах, отличать взрывоопасные предметы и оказывать первую медицинскую помощь. В школах перед уроками каждый день будут проводить 15-минутные инструктажи и тренинги по безопасному поведению при обстрелах и чрезвычайных ситуациях. Такой же формат ждет студентов учреждений среднего профессионального образования и дополнительного образования. Для студентов вузов разработан факультатив «Защита в чрезвычайных ситуациях».

О введении программ по гражданской обороне в образовательных учреждениях власти объявили на прошлой неделе. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что навыки собственной защиты и оказания помощи должны формироваться с самых первых лет жизни детей.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Гражданская оборона с детского сада».

Сергей Толмачев

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