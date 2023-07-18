В Тюменской области осудили автомобилистку, покусавшую полицейского

Нижнетавдинский районный суд вынес приговор Елене Б., которая покусала и исцарапала сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системе Тюменской области. Ее признали виновной в управлении автомобилем, находясь в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) и в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Суд установил, что 11 февраля женщина села за руль пьяной, в результате чего ее остановили сотрудники ГИБДД. Она отказалась проходить медицинское обследование, предоставлять инспекторам документы на автомобиль, а также пройти с ними в служебный автомобиль. Кроме того, женщина начала ругаться на полицейских матом, хватать их за форму, ногтями царапала кисти рук, а впоследствии укусила силовика за правое плечо. В суде сообщили, что от этого инспектор испытал «сильную физическую боль».

Вину женщина признала и раскаялась в содеянном. По итогу суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, а также лишил ее водительских прав на два года и шесть месяцев.

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