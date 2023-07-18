Съемки фильма перекроют на два дня центр Петербурга

Съемки второй части российской кинокартины «Холоп» перекроют движение автотранспорта в центре Петербурга. Схемы движения будут изменены 20 и 21 июля.

Как рассказали в пресс-службе Комтранса, нечетная сторона набережной реки Мойка от дома №87 до Исаакиевской площади будет закрыта для проезда оба дня — с 6 утра до 23 вечера 20 и 21 июля. Аналогичные ограничения будут действовать по сетной стороне — от переулка Гривцова до Исаакиевской площади. Перекроют также часть самой Исаакиевской площади около Синего моста.

С 12 до 17 часов 20 июля будут ограничены переулок Гривцова от Казанской улицы до набережной реки Мойка и терся сторона набережной от Гривцова до Гороховой улицы, а также от Невского проспекта до Певческого моста.

Парковка на переулке Гривцова от дома 3 до дома 1, на набережной Мойки от дома 87 до Исаакиевской площади, частной стороне от Гривцова до Гороховой и от Невского проспекта до Певческого моста будет перекрыто. Ограничение проработает с начала 20 июля до 23 часов 21 июля.

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