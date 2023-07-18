В Туапсинском районе начали выплачивать компенсации пострадавшим при наводнениях

В Туапсинском районе жители, пострадавшие в результате наводнений, вызванных залповыми ливнями, начали получать компенсации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. получат все пострадавшие жители. К настоящему времени эти выплаты уже получили 240 человек. По 50 тыс. руб. выплатят гражданам, частично утратившим имущество. Компенсации в размере 100 тыс. руб. выплатят за полную утрату имущества. Работа 43 оценочных комиссий продолжается.

В настоящее время в муниципалитете продолжается работа по устранению последствий подтоплений. К ней привлечены 1,2 тыс. человек и 88 единиц техники.

«В Новомихайловском городском поселении завершили аварийно-восстановительные работы по вводу в строй ранее разрушенного водозабора. Запущены в работу все канализационно-насосные станции. Электроснабжение во всех населенных пунктах поселения восстановлено в полном объеме»,— говорится в сообщении.

На пересечении улиц Колхозной и Цветочной восстановили поврежденный газопровод. Продолжается очистка септиков от нанесенного мусора. К настоящему времени с частных территорий вывезли не менее 720 куб.м. мусора.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что выплаты жителям района, пострадавшим от стихии начнутся с понедельника, 17 июля.

На территории Туапсинского района 12 июля выпала трехмесячная норма осадков, в результате чего муниципалитет значительно пострадал: были подтоплены сотни дворов и домов, несколько человек пропали без вести. В дальнейшем были обнаружены тела пятерых пропавших, в том числе 15-летнего подростка. Поиски 23-летней девушки продолжаются. Позднее, 15 июля, на территории района прошли новые обильные дожди. В результате пострадало Новомихайловское сельское поселение.

Анастасия Донскова

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