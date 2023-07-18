Останки тюменского мецената Андрея Текутьев перезахоронят 12 августа

Останки купца и мецената Андрея Текутьева перезахоронят в Спасской церкви в Тюмени 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. «Я надеюсь, что Андрей Текутьев, по его завещанию, упокоится в Спасской церкви как достойный сын Отечества. А тюменцы смогут отдать дань памяти, сказать спасибо»,— заявил губернатор Александр Моор.

Напомним, останки Андрея Текутьева обнаружили в мае 2020 года во время реставрации тюменского культурного объекта «Церковь Спаса». Подлинность останков подтвердили специалисты Российской академии наук (РАН) в 2021 году.

Андрей Текутьев родился в 1839 году. В городе он построил каменный театр и больницу, открыл городскую библиотеку. В 1899 году он занял должность главы города и занимал эту должность 12 лет. В 1906 году он получил звание почетного гражданина Тюмени за благотворительную деятельность.

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