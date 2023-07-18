МИД Великобритании отрицает причастность спецслужб к ударам по Крымскому мосту

Министерство внутренних дел Великобритании отрицает причастность к ударам по Крымскому мосту 17 июля. Об этом сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АТОР Фото: пресс-служба АТОР

«Это безосновательные домыслы со стороны России, и мы не будем удостаивать их дальнейшими комментариями", - заявил представитель министерства иностранных дел Великобритании»,— цитирует издание заявление представителя министерства.

О вероятной причастности спецслужб Великобритании к теракту заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза организации.

«Нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности, британские спецслужбы. Слишком многое на это указывает»,— цитирует «РИА Новости» заявление господина Полянского.

Ранним утром 17 июля Крымский мост был атакован двумя беспилотными катерами. В СКР произошедшее назвали терактом. В результате происшествия конструкция была повреждена, движение закрыли. При ударе погибли супруги из Белгородской области, их дочь получила ранения средней степени тяжести.

Анастасия Донскова

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