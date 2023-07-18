Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили в режиме реверса

Движение автотранспорта через Крымский мост восстановили в реверсивном режиме по крайней правой полосе со стороны Тамани. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в Telegram.

Диагностика показала, что состояние конструкций позволяет запустить движение через мост. Перед открытием моста были проведены испытания на пролете.

«Также организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено»,— говорится в сообщении.

Движение автотранспорта через Крымский мост закрыли 17 июля из-за повреждения конструкции в результате атаки украинских беспилотников. По факту теракта возбудили уголовное дело. Минтранс РФ сообщил, что повреждено дорожное покрытие одной из секций моста, опоры не пострадали.

Анастасия Донскова

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