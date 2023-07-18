В Екатеринбурге создали боевой дрон «Кукушка» для нужд СВО

В Екатеринбурге создали аналоговый дрон «Кукушка», который может быть использован как для разведки, так и для ударов по противнику. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на одного из создателей беспилотника. Устройство создано для нужд участников специальной военной операции (СВО).

Устройство способно переносить до трех боеприпасов на расстояние в четыре км. При этой нагрузке дрон способен развивать скорость до 65 км/ч. В данный момент создано два прототипа, один из который уже прошел испытания и готов к серийному производству, а второй готовят к патентованию.

Стоимость одного квадрокоптера составляет от 200 тыс. до 250 тыс. руб., однако при запуске серийного производства цена должна быть ниже. Сейчас компания-производитель находится в поисках инвестора.

Ранее в Свердловской области начали выпускать FPV-дрон «Упырь». Производитель устройства утверждает, что дрон могут использовать для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях ВСУ, а также для уничтожения танков, работающих с закрытых огневых позиций. Так, дрон способен переносить гранаты, в том числе противотанковые, а также осколочно-фугасные заряды. Упырь уже начали использовать в зоне СВО.

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