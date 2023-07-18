В аэропорту Красноярска задержаны 15 рейсов из-за тумана

Из-за густого тумана в аэропорту Красноярска задержаны 15 рейсов — 13 на прилет и два на вылет. В частности, готовятся к вылету борт авиакомпании Utair по маршруту из Красноярска в Норильск, а также самолет «Авроры» во Владивосток.
Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ
Задержаны прилеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Ташкента, Алматы, Оша и др.
«Большинство рейсов уже вылетели из аэропортов отправления», - сообщает пресс-служба аэропорта.
Согласно прогнозу ФГБУ «Среднесибирское УГМС», 18 июля в течение суток в Красноярском крае ожидаются грозы, ночью и утром местами туман.