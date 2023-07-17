Специалисты Белорусской АЭС высоко оценили опыт и практические навыки нововоронежских коллег по обеспечению радиационной безопасности энергоблоков

С 10 по 14 июля 2023 г. Нововоронежскую АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») посетили представители Белорусской АЭС.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Основной целью визита стал обмен опытом по вопросам готовности к реагированию персонала АЭС в случае возникновения внештатных ситуаций на энергоблоках. Российские и белорусские атомщики обсудили организационную, квалификационную и психологическую подготовку работников АЭС, влияющую на повышение уровня знаний и совершенствование навыков действия в нестандартных ситуациях. А также рассмотрели современные методы радиационного контроля окружающей среды и эффективность способов индивидуального дозиметрического контроля персонала АЭС.

«У нас приблизительно одинаковая нормативно-правовая база по радиационному контролю. Мы используем одни и те же методы в работе и методики при выполнении расчетов. Но, однако, хотелось увидеть воочию, каким образом российскими коллегами выполняются мероприятия по учету и контролю нормативных выбросов. Это было наглядно продемонстрировано специалистами отдела радиационной безопасности Нововоронежской АЭС. Проанализировав полученную информацию и все материалы, переданные в официальном порядке белорусской стороне, мы сможем детально их изучить и, по возможности, перенять опыт», — отметил Александр Ракавчук, начальник цеха радиационной безопасности Белорусской АЭС.

В рамках программы визита гости посетили подразделения Нововоронежской АЭС, задействованных в случае возникновения внештатных ситуаций на атомной станции, а также приняли участие в тактико-специальных учениях Нововоронежского филиала АО «Аварийно-технический центра Росатома».

«Хочу поблагодарить российских коллег за предоставленную возможность присутствовать на учениях, которые продемонстрировали профессиональную работу сотрудников аварийно-технического подразделения по поиску источников ионизирующих излучений, находящихся в окружающей среде, а также их локализацию, удаление, транспортировку и передачу службам по обращению с радиоактивными отходами. Интересна и познавательна была демонстрация поиска имитированных источников в водоеме. Найти их под водой, не имея при этом определенных навыков и технических средств, не представляется возможным. Сотрудники аварийно-технических служб продемонстрировали профессионализм и оперативно справились с этой задачей», — поделился впечатлениями об учениях Александр Ракавчук.