«Яндекс Погода»: 18 июля в Черноземье ожидаются ливни, до +28°

Во вторник, 18 июля, погода на территории Черноземья ожидается преимущественно дождливая, а среднесуточная температура составит от +26° до +28°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгородской и Липецкой областях ожидаются ливни и температура до +28°. Такая же температура прогнозируется в Воронежской и Тамбовской областях, но в этих регионах, по прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями.

Также ливни ожидаются в Курской области при температуре воздуха до +27°. Ливней стоит ждать и в Орловской области, воздух в этом регионе должен прогреться до +26°.

Сергей Калашников

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