Главные новости за 17 июля

Теракт на Крымском мосту

Утром 17 июля На Крымском мосту полностью остановили автомобильное движение из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Позже выяснилось, что причиной ЧП стали взрывы, которые совершили с помощью двух надводных дронов. По факту происшествия на Крымском мосту возбудили уголовное дело о теракте.

В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Их 14-летнюю дочь доставили на вертолете в Краснодар в тяжелом состоянии.

Из-за взрывов один из пролетов автодорожной части моста не подлежит восстановлению. Также оказалось повреждено железнодорожное полотно. Часть поездов шли в Крым с опозданием.

Российский союз туриндустрии объявил, что туристам, опоздавшим к местам отдыха, вернут деньги, при этом штрафов за опоздание вводить не будут.

В Керчи объявили режим ЧС из-за теракта на Крымском мосту.

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