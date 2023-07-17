Глава Минтранса РФ ответил на инициативу по перевозке легковушек по Керченской переправе

Министр транспорта РФ Виталий Савельев прокомментировал предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева об организации перевозок легковых автомобилей паромами в районе Крымского моста. Как пишет «Интерфакс», глава ведомства предложил посмотреть на развитие ситуации.

«Я услышал сейчас пожелание по 750 легковым автомобилям, я думаю, мы сегодня ночью, (...) в час ночи начнем движение по мосту легкового транспорта и дальше уже будем из этого исходить»,— отметил Виталий Савельев. Он подчеркнул, что пока первоочередной задачей являлась доставка в Крым продуктов и спецтоваров.

По словам министра, пригородное пассажирское сообщение по участку Крымского моста уже полностью восстановлено. К двум поездам запустили еще два дополнительных. Он также отметил, что с 18 июля в сообщении с Крымом запустят дополнительные рельсовые автобусы, а с 19 июля — скоростные поезда «Ласточка». В итоге железнодорожное сообщение будет на нормальном уровне.

На совещании по ситуации на Крымском мосту глава Кубани попросил Владимира Путина поддержать возможность переправить легковые автомобили через паромную переправу. Он отметил, что в машинах в том числе находятся жители Крыма, направляющиеся домой.

Татьяна Ручкина

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