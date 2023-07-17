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Главные новости за 17 июля. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов

При теракте на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь ранена. Ее жизни ничего не угрожает.

Введенный из-за коронавируса режим повышенной готовности отменили в Воронежской области. Он действовал с 20 марта 2022 года.

Белгородские вице-губернаторы Евгений Мирошников и Владимир Боровик покидают посты. Первый уходит на работу «на федеральном уровне», второй — «на заслуженный отдых».

За полгода от последствий употребления алкоголя умерли 96 воронежцев. Из них 91 человек скончался от «токсического действия этилового спирта», пятеро ушли из жизни от отравления суррогатами алкоголя.

Вице-губернатором Белгородской области по ЖКХ станет человек из другого региона. Его имя пока не раскрывается, должность он должен занять в сентябре.

В Тамбове за 300 млн рублей продают хлебную базу №53. Объявление появилось на «Авито».

Распродажа инфраструктуры белгородского троллейбусного парка приостановлена до 1 сентября. С таким предложением выступило региональное управление СКР.

В Воронежской области статус особо значимых могут получить туристические и логистические проекты. В эту категорию могут попасть и участники нацпроекта «Производительность труда».

Вместо баллотирующегося в Госдуму Олега Токарева членом липецкого облизбиркома стал Игорь Попов. Он также представляет партию пенсионеров.

Директора тамбовского «Интерстройсервиса» осудили за аферу с ремонтом объекта культурного наследия на 4 млн рублей. Андрей Андреев получил три года условно.

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