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Глава Кубани попросил Владимира Путина открыть переправу для легковых машин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил президента РФ Владимира Путина поддержать возможность переправить легковые автомобили через паромную переправу. Об этом глава региона сообщил на совещании с президентом по ситуации на Крымском мосту.

«Прошу, если решение в течение суток принято не будет о проезде по Крымскому мосту, <...> поддержать возможность переправы этих автомобилей через паромную переправу»,— сказал Вениамин Кондратьев. Он добавил, что в машинах в том числе находятся жители Крыма, которые едут домой.

Глава Кубани отметил, что сейчас у Крымского моста со стороны края находятся 750 легковушек, ожидающих переправы в Крым. Все они размещены на парковках, очереди у Крымского моста нет.

Утром 17 июля по Крымскому мосту со стороны Кубани были нанесены удары двумя украинскими беспилотниками. В результате частичного разрушения дороги проезд автомобилей был запрещен. В Краснодарском крае организовали четыре парковки на 4 тыс. мест для тех, кто едет в Крым.

Татьяна Ручкина

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