Вице-премьер РФ заявил о повреждении железнодорожного пути Крымского моста

В результате теракта на Крымском мосту незначительно повредились железнодорожные пути, однако на движение поездов это не повлияло. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном взрыву на Крымском мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Одно пролетное строение Крымского моста по направлению в Тамань было разрушено полностью. Еще один пролет поврежден, произошло осевое смещение на 70-80 см.

Автомобильное движение по мосту еще не возобновилось. Его планируют запустить в тестовом режиме по одной полосе. Для этого до полуночи намерены завершить укрепление целой поврежденной опоры моста. Двустороннее движение по одной стороне планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.

Для туристов предлагают альтернативный маршрут через новые регионы РФ. Вице-премьер отметил, что двигаться по нему можно круглосуточно, для этого приняты все меры.

Рано утром 17 июля движение через Крымский мост остановили «из-за ЧП». Позже стало известно, что на объекте снова произошел теракт — его атаковали два украинских морских беспилотника. В результате погибли супруги из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести и была доставлена в больницу Краснодара.

Татьяна Ручкина

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