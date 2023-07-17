Путин: ФСБ и СК должны детально разобраться в теракте на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и другие ведомства должны детально разобраться в произошедшем на Крымском мосту. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по ситуации в районе Крымского моста.

«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта»,— сказал Путин в ходе совещания по ситуации в районе Крымского моста.

Утром 17 июля по Крымскому мосту было нанесено два удара беспилотниками. В результате повредилось дорожное полотно, закрыт проезд для автомобилей. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Из-за ЧП погибли мужчина и женщина. Их 14-летняя дочь пострадала, ее доставили для лечения в больницу Краснодара.

Татьяна Ручкина

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