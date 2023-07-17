В Адыгее нашли тело жителя Краснодара, унесенного течением реки Белой месяц назад

В Адыгее нашли тело жителя Краснодара, которого унесло месяц назад течением реки Белой в районе станицы Даховской Майкопского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СКР по Адыгее

Тело мужчины обнаружили 17 июля около 18 часов в русле реки Белой в районе поселка Каменномостский на расстоянии более чем в 20-ти км от места происшествия. Сейчас на месте работают следователи. Судебно-медицинская экспертиза поможет установить точную причину смерти.

18 июня 28-летний краснодарец спрыгнул со скалы в реку. После этого бурный поток унес его вниз по течению. Находившиеся поблизости друзья не смогли оказать ему помощь из-за интенсивности течения реки. Была организована процессуальная проверка.

Татьяна Ручкина

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