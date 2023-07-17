В Темрюкском районе на парковках перед Крымским мостом находятся 653 машины

В Темрюкском районе на трех площадках находятся 653 автомобиля, ожидающих открытия проезда по Крымскому мосту. Как сообщает региональный оперативный штаб, на подъездах к Крымскому мосту пробок нет. Экипажи ДПС информируют водителей о невозможности проезда в этом направлении.

На парковке в районе станицы Старотитаровской находится 18 машин. На территории стоянки есть гостиница, столовая, стационарные туалеты и душ. На перехватывающей парковке в районе поселка Ильич находится 438 легковых автомобилей и 92 грузовых. Еще на одной площадке в этом же поселке — 105 легковушек.

На всех стоянках работают волонтеры. Там организована раздача питьевой воды, развернута работа полевой кухни, установлены биотуалеты. Они также работают на автомобильной развязке Ахтанизовская — Соленый.

На Керченской переправе работают паромы «Мария», «Лаврентий», «Керченский 2». Они уже перевезли 134 грузовика и 525 пассажиров. Трансфер, доставляющий пассажиров без машин в порт к паромам, выполнил уже 20 рейсов.

К вечеру в Краснодарском крае количество накопительных парковок перед Крымским мостом увеличилось до четырех — еще одну открыли на федеральной трассе в районе поселка Тамань. Все стоянки могут вместить до 4 тыс. человек.

Татьяна Ручкина

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