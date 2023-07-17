АТОР: туристы восстанавливают аннулированные из-за ЧП брони в Крым

По мере прояснения транспортной ситуации туристы начали восстанавливать брони в отели Крыма, аннулированные из-за теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс РФ Фото: минтранс РФ

«Аннуляции по Крыму есть, сегодня их больше, чем в другие дни, но нельзя назвать массовыми. Отменяют преимущественно туры и отели, забронированные на ближайшие июльские даты»,— отметили в пресс-службе национального туроператора «АЛЕАН».

Там подчеркнули, что все аннуляции проводятся без штрафов. Также туристы могут перенести тур на более поздний срок или забронировать отдых в городах Краснодарского края.

Туроператор отмечает, что туристы не только восстанавливают отмененные брони, но и подают новые заявки. Причем разброс сроков фиксируется от следующей недели до сентября включительно.

Туроператоры отмечают, что крупные отели Крыма подтвердили возможность бесплатного продления проживания на одни-двое суток. Некоторые из них готовы в индивидуальном порядке предоставить номера до разрешения ситуации с проездом.

С 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края фиксируются многокилометровые пробки из-за увеличения количества машин в связи с началом активного курортного сезона. Утром 17 июля на мосту произошла атака двух украинских беспилотников. В результате было повреждено дорожное полотно и приостановлено автомобильное движение.

Сейчас туристы могут перебраться в Крым по сухопутному коридору через новые регионы РФ или с помощью паромной переправы. Для тех, кто хочет проехать по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, открыли уже четыре накопительные парковки.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram