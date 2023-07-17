Школу на 1500 мест в краснодарском поселке Российский планируют открыть к 1 сентября

Школа на 1,5 тыс. мест на улице Тверской в поселке Российский построена на 88%. Планируется, что первых учеников она примет уже 1 сентября. Осенью также планируют завершить строительство детского сада, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

«Оба социальных объекта — в высокой степени готовности. Сейчас строители занимаются внутренней и внешней отделкой, благоустраивают территории. Подрядчик идет по графику. Отставаний нет, а значит, у нас нет поводов для волнения»,— отметил глава города Евгений Наумов.

Школа на ул. Тверской, 10 занимает более 22 тыс. кв. м. На прилегающей территории планируют разместить площадки для игр, отдыха и проведения торжественных мероприятий, а также спортивный кластер. В ближайшее время на объекте начнут оснащать пищеблок, спортзал и кабинеты. На стройплощадке работают более 180 рабочих и семь единиц техники.

По соседству, на улице Тверской, 8, строят детсад на 100 мест. Работы выполнены на 78%. Там уже устанавливают теневые навесы, занимаются внешней и внутренней отделкой. На объекте работают две единицы техники и более 20 человек.

Всего до конца года в Краснодаре должны построить 39 соцобъектов. Один из них — физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Вавилова — уже достроили. В скором времени его введут в эксплуатацию.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram