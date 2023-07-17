За шесть месяцев количество убийств в Тамбовской области сократилось на 44% в сравнении с первым полугодием 2022 года

В первом полугодии 2023 года в Тамбовской области произошло 15 убийств, что на 44,4% меньше показателей аналогичного периода 2022-го (27). Об этом сообщила прокуратура региона.

При этом количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего, увеличилось на 45,4% — с шести до 11. В целом количество преступлений против личности сократилось на 6,4%.

Также снизилось число преступлений, совершенных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств со смертельным исходом (на 4,3%). Выросло количество хищений имущества (на 3,5%).

Всего в регионе было зарегистрировано 7 525 преступлений, что на 3,9% выше уровня прошлого года (7 243). Каждое третье нарушение закона было совершено в общественном месте, каждое пятое — на улицах. Выявлено 3,4 тыс. преступников.

«Несмотря на определенные сложности, в целом криминогенную обстановку в области можно признать удовлетворительной и стабильной»,— заключили в прокуратуре Тамбовщины.

Ранее в Тамбовской области была рассмотрена апелляция по делу об убийстве замначальника управления автомобильных дорог и транспорта региона Виктора Вакульчика.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».