При необходимости на Кубани увеличат количество стоянок для ожидающих проезда по Крымскому мосту

При необходимости в Краснодарском крае готовы увеличить количество перехватывающих парковок для туристов, ожидающих проезда по Крымскому мосту. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил на совещании под председательством Марата Хуснуллина в Темрюкском районе.

Вице-премьер РФ вместе с губернатором Кубани осмотрели место теракта на Крымском мосту и оценили масштабы повреждений. «Все будем ремонтировать и восстанавливать. Сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта моста»,— отметил Марат Хуснуллин.

Ранее он сообщил, что опоры Крымского моста предварительно не пострадали. Водолазы уже заканчивают их осмотр. В ближайшее время власти примут решение о возможности возобновления автомобильного движения по объекту.

Со стороны Краснодарского края сразу после произошедшего теракта были организованы три накопительные парковки. К вечеру их количество увеличили до четырех. На всех площадках есть туалеты, людей обеспечивают водой и горячим питанием. Губернатор Кубани отметил, что на каждой парковке находятся врачи и волонтеры.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram