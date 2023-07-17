В Воронежской области статус особо значимых могут получить туристические и логистические проекты

Воронежские власти хотят расширить перечень получателей областной поддержки при реализации инвестиционных проектов. Проект поправок в соответствующий закон был опубликован на сайте облправительства 17 июля.

В документе предлагается относить к категории особо значимых инвестиционные проекты, реализуемые не только в производственных, но и в непроизводственных сферах. Это создание новых объектов капитального строительства, относящихся к объектам санаторно-курортного лечения и отдыха, а также к объектам, входящим в туристско-рекреационный кластер. Особо значимыми могут стать проект по созданию новых распределительных логистических центров в регионе. Кроме того, к этой же категории могут отнести проекты, направленные на создание новых и (или) модернизацию, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих производств и (или) объектов капитального строительства участниками национального проекта «Производительность труда».

При этом поправки предполагают ужесточение условий договора на оказание финансовой поддержки, который хотят начать заключать между уполномоченным исполнительным органом Воронежской области, отраслевым исполнительным органом региона, «к компетенции которого относится реализация инвестпроекта», и инвестором. Он, в частности, может предполагать соблюдение не только сроков реализации бизнес-плана, но и следующих параметров:

объем инвестиций в основной капитал (нарастающим итогом, начиная с первого года реализации инвестиционного проекта) — 100%;

налоговые платежи в консолидированный областной бюджет (нарастающим итогом, начиная с первого года реализации инвестиционного проекта) — 100%;

среднемесячная заработная плата — 90%;

среднесписочная численность работников — 50%;

выручка от реализации товаров (услуг) — 50%.

«При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения договора об областной поддержке исполнительным органам Воронежской области предлагается руководствоваться решением экспертного совета по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития области»,— говорится в документе.

В проекте также прописано обязательство инвесторов возвращать все субсидированные средства, но без начисления пени за каждый день фактического предоставления поддержки.

Если поправки в закон примут, они вступят в силу спустя 10 дней после официального опубликования. Среди прочих потенциально статус особо значимых проектов могут получить курортный комплекс «Ямань Spa Resort» за 8 млрд руб. в Рамонском районе, логистический центр Wildberries в Новоусманском районе логистический центр за 11 млрд руб. и города-спутника Солнечный группы компания Хамина в Рамонском районе за 104 млрд руб.

Алина Морозова

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