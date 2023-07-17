Вместо баллотирующегося в Госдуму Олега Токарева членом липецкого облизбиркома стал Игорь Попов

Членом избирательной комиссии Липецкой области с правом решающего голоса избран представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Игорь Попов. Его кандидатуру «единодушно» одобрили депутаты совета на 28-й сессии, сообщила пресс-служба облсовета.

В облизбиркоме Игорь Попов сменил Олега Токарева. Тот также представлял партию пенсионеров, а подал в отставку 6082575 ради участия в выборах депутата в Госдуму по одномандатному округу №114.

Игорь Попов родился в 1967 году. Имеет высшее образование, какое — в облсовете не указали. Руководит аппаратом общественной палаты Липецкой области. Срок полномочий господина Попова в облизбиркоме истекает в 2026 году.

Депутатский мандат освободился после смерти многолетнего представителя округа и бывшего владельца завода соков «Лебедянский» Николая Борцова.

Основным претендентом на мандат считается спикер областного совета Дмитрий Аверов, который выдвинулся от «Единой России». Конкуренцию ему составят два кандидата по фамилии Токарев — второй секретарь обкома КПРФ Сергей Токарев и Олег Токарев, пошедший на выборы от «Коммунистов России», — а также координатор липецкого отделения ЛДПР Анатолий Емельянов, единственный депутат облсовета от СРЗП Лариса Ксенофонтова и финансовый уполномоченный регионального отделения «Яблока» Антон Рычков.

О попытках Дмитрия Аверова выйти на федеральный уровень власти читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Спикер загадывает третье желание».

Александр Прытков

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