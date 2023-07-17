Пилот штурмовика, упавшего в море в Ейске, скончался

Пилот штурмовика Су-25, который упал в Азовское море в районе Ейска, погиб. Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик в своем Telegram-канале.

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета»,— написал Роман Бублик.

Борт упал в Ейский лиман Азовского моря на глазах у отдыхающих. К месту падения направились сотрудники Минобороны и специальных служб. Предварительной причиной произошедшего называют отказ двигателя. Происшествие произошло во время тренировочного полета.

Пилот успел катапультироваться. Как сообщает оперштаб Кубани, его оперативно эвакуировали. По данным СМИ, он находился в тяжелом состоянии, за его жизнь боролись врачи.

Татьяна Ручкина

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