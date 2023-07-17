На Кубани открыли четвертую накопительную парковку перед Крымским мостом

В Краснодарском крае количество накопительных парковок перед Крымским мостом увеличилось до четырех — еще одну открыли на федеральной трассе в районе поселка Тамань. Совокупно они могут вместить до 4 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

«Наша задача — создать условия как можно более комфортные для тех, кто легковым транспортом должен был переехать, и мы сегодня это делаем»,— отметил губернатор.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил в Telegram-канале, что на накопительной парковке работают более 20 волонтеров, они раздают питьевую воду. Там же развернули две полевые кухни. Также на территории парковки работает три пункта выдачи воды.

Рано утром 17 июля Крымский мост атаковали два беспилотника. Из-за этого движение автомобилей по нему было прекращено. На территории Краснодарского края было открыто ранее три парковки для туристов, ожидающих переезд по мосту.

Татьяна Ручкина

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