«Спецстрой» приступает к возведению школы на 1,5 тысяч мест в микрорайоне Подгорное Воронежа

Получившая от мэрии Воронежа подряд на 2 млрд руб. местная компания «Спецстрой» приступает к возведению школы на 1,5 тысяч учеников на улице Покровской в микрорайоне Подгорное. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На еженедельного планерном совещании и.о. вице-мэра по градостроительству Дмитрий Гладких рассказал, что в начале июля власти получили положительное заключение госэкспертизы на строительство школы. Также получено разрешение на строительство.

Мэр Вадим Кстенин отметил, что из-за сжатых сроков работы подрядчик не должен потерять зиму. «Сейчас надо приложить максимум усилий, чтобы к зиме поднять стены, закрыть контур и подключить отопление, чтобы в холодное время года вести внутреннюю отделку»,— пояснил господин Кстенин.

Контракт предусматривает работу «под ключ»: проектирование, строительство и оснащение школы. По условиям договора, учебное заведение надо построить к сентябрю 2024 года.

Изначально построить здесь школу планировалось по концессии. С инициативой выходила структура ГК «Инфраструктура детства» ООО «Двадцать седьмая концессионная компания "Просвещение"». Инвестор планировал вложить 2,45 млрд руб., завершить работы «не позднее» декабря 2023 года и управлять объектом по концессии до 2036 года. При этом мэрия должна была выплатить более 3 млрд руб. субсидий и возмещений.

После начала специальной военной операции городские власти из-за роста расходов на реализацию отказались от проекта и объявили торги с начальной ценой контракта 2,04 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Подрядчик заменил концессионера».

Александр Прытков

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