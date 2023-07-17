Утвержден порядок проезда через Керченскую переправу для рейсовых автобусов

Для пассажиров рейсовых автобусов утвердили порядок проезда через Керченскую переправу. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Главный мост / Telegram Фото: Главный мост / Telegram

Пассажирам на автобусах нужно добраться до переправы. Затем пешком пройти на паром, который доставит их на противоположный берег.

До пункта назначения оттуда также можно добраться на автобусах.

Рано утром 17 июля из-за атаки беспилотников проезд по Крымскому мосту был перекрыт. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь получила травмы средней степени тяжести.

Тат Гаспарян

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